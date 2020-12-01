В Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова завершается работа над проектом «Солдаты мира». Данный проект посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и осуществляется он на средства Гранта Главы Чувашской Республики для поддержки инновационного проекта в сфере культуры и искусства (руководитель проекта - заслуженный работник культуры ЧР С.Б. Ткаленко). В рамках проекта создаётся электронная нотная коллекция песен композиторов Чувашии, сочинённых в годы Великой Отечественной войны. Для размещения нотной коллекции сформирована цифровая платформа. Наряду с нотным материалом на платформе будут размещены и архивные документы, в частности, фотографии чувашских композиторов – ветеранов войны и участников трудового фронта, сделанные в эти годы, фрагменты воспоминаний, отзывов на выступления чувашских музыкантов на фронте перед солдатами и командирами Красной Армии, архивные аудиозаписи музыкальных произведений.

Работа по сбору материалов ведётся уже несколько месяцев. Нахождение нотного текста песен и выяснение времени создания представляет, порой, большую сложность. Это подобно исследовательской деятельности. С большой увлечённостью этим занимается библиотекарь Чебоксарского музыкального училища Л.М. Рыбакова. С.Б. Ткаленко собирала архивные материалы и документы, связанные с жизнью и творчеством композиторов Чувашии в исследуемый период времени. Найдены редкие рукописные нотные материалы и малоизвестные фотографии, в ходе поисков открываются интересные страницы истории чувашской музыки.

К участию в проекте привлечены многие студенты, исполнительские коллективы училища и других учебных заведений, а также профессиональные музыканты. На заключительном этапе реализации проекта состоится фестиваль чувашской патриотической песни. На фестивальном концерте будут представлены лучшие произведения вокального и хорового жанров, а также инструментальные произведения, отразившие тему Великой Отечественной войны или созданные в эти суровые годы. Организацией праздничного концертного мероприятия занимается Студенческая филармония БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» (руководитель - Е.В. Орехова). Записи исполненных произведений должны дополнить созданную нотную и документальную архивную коллекцию.

Заключительный концерт фестиваля будет проходить в режиме on-line.