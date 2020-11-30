С чем мы столкнулись?

- COVID-19 - это очень опасный и коварный противник. Особенность коронавирусной инфекции в том что она бьёт по пожилым, по тем кто за годы жизни, накапливают «букет» заболеваний. Мы знаем, что детей болеют единицы, молодые переносят достаточно легко. БСМП в настоящий момент единственный ковидный центр, который может оказать специализированную медицинскую помощь по коронавирусу и внебольничной пневмонии. Вирус опасен и поэтому важна гражданская позиция каждого человека.

Достаточно ли оснащены специалисты?

- Оснащение специалистов и «Шлюза» было наперво стоящей задачей. В больницу поступило порядка 80 новых аппаратов ИВЛ, несколько десятков мониторов, которые следят за жизненно важными функциями организма.

В настоящее время наши медики полностью оснащены и экипированы СИЗ. Значение имеет не только костюм, но и правильность его надевания, а так же снятия.

Если медицинский работник скрупулёзно соблюдает технику надевания экипировки, то можно смело сказать, что костюм его защищает полностью.

Я сам работаю в красной зоне и еженедельно провожу обходы, а так же оперирую пациентов. Эти девять месяцев работы подтвердили эффективность этой защиты.

Как изменился режим врачей?

- Стоит отметить, что работа в условиях COVID-19 это очень тяжелая работа. Она наложила свой отпечаток, на то как нужно выстраивать свой рабочий график. В основном смены длятся чуть более 7 часов и работа в этом костюме, достаточно тяжела. Наши медицинские работники приобрели бесценный опыт за многие месяцы этой работы и достойно справляются с «вызовом времени».

За 9 месяцев работы пролечено более 8000 пациентов с COVID-19, внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19.

Как одолеть инфекцию?

- Единственный способ справится с инфекцией это массовая вакцинация. Первые дозы вакцин пришли вы Чувашскую Республику и первые граждане уже вакцинированы. Мы уже сделали первый шаг, дальше количество вакцинированных увеличится и когда иммунная прослойка населения вырастет, то инфекция будет побеждена.