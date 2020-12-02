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Новости » Янтиковские кооператоры – лидеры продаж птицы

13:10 02 декабря 2020 г.

 

Янтиковские кооператоры – лидеры продаж птицы

Определены победители республиканского конкурса «Кооперативная организация – лидер продаж молодняка скота и птицы населению» по итогам 2020 года.

За 9 месяцев текущего года кооперативными организациями Чувашпотребсоюза реализовано населению свыше 143 тысяч голов кур молодок, цыплят, гусят, утят.

Активную работу по продаже птицы провели Аликовское, Батыревское, Красноармейское, Моргаушское райпо, потребительское общество «Янтиковский кооператив». Так, кооператоры ПО «Янтиковский кооператив» реализовали населению свыше 18 тысяч голов молодняка птицы, Аликовского и Батыревского райпо – более 13 тысяч, Красноармейского райпо – свыше 11 тысяч голов.

В результате первое место конкурса «Лучшая кооперативная организация – лидер по продаже молодняка птицы населению» присуждено потребительскому обществу «Янтиковский кооператив», второе – Аликовскому, Моргаушскому, Красноармейскому райпо, третье место –  Батыревскому, Ибресинскому и Урмарскому райпо.

Итоги конкурса утверждены постановлением Совета Чувашпотребсоюза. Победителям будут вручены дипломы. 

 



 Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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