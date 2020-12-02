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Новости » На телеканале СПАС состоится премьерный показ документального фильма «Святыни чувашского края»

09:55 02 декабря 2020 г.

 

На телеканале СПАС состоится премьерный показ документального фильма «Святыни чувашского края»

4 декабря в 15.40 на телеканале СПАС состоится премьерный показ документального фильма «Святыни чувашского края», посвященного памяти Высокопреосвященнейшего митрополита Варнавы. Фильм рассказывает о православных святынях республики.

Съемки проходили в Введенском кафедральном соборе, Чебоксарском Свято-Троицком и Спасо-Преображенском монастырях, храмах Мариинского Посада и села Кушниково, Троицком соборе Ядрина, Тихвинском Богородицком женском монастыре в Цивильске, обителях и храмах Алатыря.

Творческая группа Благотворительного фонда «Время помогать» воплотила в жизнь замысел, который ранее обсуждался с приснопамятным митрополитом Варнавой.

Фильм создан при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики. Сценарист-режиссер – Зинаида Паршагина, ведущая – Регина Чишкина.



 Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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