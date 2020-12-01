1 декабря министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров провёл рабочую встречу с ректором Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я.Яковлева Владимиром Ивановым.

Встреча проходила в учебном корпусе факультета физической культуры, на базе которого в настоящее время проходят курсы повышения квалификации по плаванию для учителей физической культуры, тренеров и инструкторов детско-юношеских спортивных школ муниципалитетов республики. Обучение проходит в рамках реализации Указа Главы Чувашии «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей».

Министр Василий Петров в сопровождении ректора Владимира Иванова и декана факультета физической культуры Нелли Игошиной ознакомился со спортивной инфраструктурой вуза, посетил плавательный бассейн, где пообщался со слушателями курсов повышения квалификации.

Декан факультета физической культуры Нелли Игошина рассказала, что данная программа повышения квалификации была разработана по заказу Минспорта Чувашии и запущена в сентябре этого года. Программа двухнедельных курсов содержит как теоретические, так и практические занятия, которые проводят опытные педагоги. Сейчас слушатели проходят обучение на третьем потоке.

После общения со специалистами из городов и районов министр поблагодарил руководство вуза за прекрасно организованные и проведенные курсы повышения квалификации.

«Сегодня я лично убедился в качественной подготовке будущих инструкторов программы. Каждый из них добросовестно осваивает всю информацию и обучается необходимым умениям. Перед ними поставлена амбициозная задача – ежегодно им предстоит обучать плаванию порядка 14 тысяч младших школьников. А это большая ответственность», – подчеркнул Василий Петров.

Ещё одной важной темой разговора в ходе рабочего визита министра в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева стала совместная работа по введению дополнительной программы профессиональной переподготовки для руководящего звена физкультурно-спортивных организаций. Данный вопрос на днях был рассмотрен на заседании Общественного совета при Минспорте Чувашии. Идею тут же поддержало руководство вуза.

Декан факультета физической культуры Нелли Игошина рассказала, что после предложения министра работа по созданию такой программы уже началась. Рабочее название программы «Руководитель физкультурно-спортивной организации». Главной ее целью станет повышение у руководителей спортивных объектов профессиональных компетенций, формирование современных знаний, овладение новыми технологиями управления, необходимыми для выполнения профессиональной деятельности. В ближайшее время программа будет прорабатываться на уровне министерства, а в середине декабря на ученом совете вуза будет решаться вопрос о ее утверждении и дальнейшей реализации.