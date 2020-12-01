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Новости » Чувашия привлечет новых инвесторов

09:53 02 декабря 2020 г.

 

Чувашия привлечет новых инвесторов

1 декабря прошла встреча в онлайн-формате о повышении инвестиционной привлекательности Чувашской Республики.

Видео-конференц-связь состоялась при участии директора по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрия Озмана, заместителя министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дениса Спирина, исполнительного директора АНО «АПМБ» Чувашии Александра Маслова и исполнительного директора АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» Ольги Ланцовой.

Участниками встречи были обсуждены вопросы организации мероприятий с потенциальными инвесторами из списка Forbes, в целях повышения инвестиционной привлекательности Чувашской Республики и ее всестороннего развития.

В завершение видео-конференц-связи обе стороны пришли к выводу, что диалог непременно будет продолжаться, а также будут приняты все необходимые меры для улучшения инвестиционного климата республики.

 



 Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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