1 декабря на базе Ледового дворца «Чебоксары Арена» прошла встреча именитых российских олимпийцев с представителями спортивной общественности Чувашии.

Визит легенд отечественного спорта стал возможен благодаря реализации Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России». Социально значимый проект Российского союза спортсменов является получателем федерального гранта Минспорта России и направлена на реализацию целей и задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Целями проекта, реализуемого с 2014 года, является поддержка массового спорта малых городов, продвижение активного и здорового образа жизни, идеалов и ценностей олимпийского движения, привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям спортом, развитие материально-технической базы детского спорта.

Встречи в формате «вопрос-ответ» в нашей республики проходили в п. Кугеси, Мариинском Посаде, Цивильске, а последнее состоялось вчера в Чебоксарах.

На мероприятие в столице республики пришли тренеры по различным видам спорта и их подопечные. Все присутствующие с нетерпением ожидали приезда «олимпийской делегации». И вот вошли они – люди, посвятившие себя отечественному спорту, развитию его замечательных традиций олимпийского движения, живые легенды: олимпийская чемпионка по волейболу Ирина Макогонова, трехкратный призер олимпийских игр в академической гребле Антонина Зеликович и серебряный призер олимпийских игр по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров. Сопровождала олимпийцев руководитель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России» Российского союза спортсменов Наталья Боярская. Также в числе почетных гостей мероприятия были олимпийская чемпионка, прославленная легкоатлетка Елена Николаева и заместитель главы администрации г. Чебоксары Ольга Чепрасова.

Открывая встречу с победителями и призерами Олимпийских игр, министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров поблагодарил знаменитых российских олимпийцев за их приезд в Чувашию:

«Своим мужеством, упорством и самоотверженностью, своими победами вы создавали олимпийскую славу страны, укрепляли авторитет России как великой спортивной державы. Вы и сегодня – настоящие герои и кумиры миллионов. Дорогие олимпийцы! Вы делаете очень важное и нужное дело! Вы воодушевляете и мотивируете наше подрастающее поколение упорно трудиться и добиваться отличных результатов.

Также я хотел бы поблагодарить Министерство спорта России, Российский союз спортсменов и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко за поддержку такой социально значимой программы, как «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России». Уверен, что благодаря таким проектам по всей стране зажгутся новые «звездочки» российского спорта, которое достойно будут нести наше славное олимпийское наследие!»

В ходе мероприятия «олимпийские легенды» рассказали о своей спортивной карьере, поведали с чего начался их путь к олимпийскому пьедесталу. А представители спортивной общественности нашей республики задавали интересующие их вопросы: как добиться успеха, как сохранить мотивацию в спорте и многое другое. Так, олимпийская чемпионка по волейболу Ирина Макогонова поделилась своим рецептом спортивного успеха из четырех «т»: труд, терпение, талант и тренер.

В завершение министр спорта Чувашии поблагодарил олимпийцев за содержательную встречу и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и осуществления всех намеченных планов.