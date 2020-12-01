1 декабря Глава Чувашии Олег Николаев пообщался с представителями Королевской школы вышивки в Лондоне. На видеоконференцсвязь с Главой республики вышла руководитель школы Сьюзан Кей-Уильямс. В разговоре также приняла участие министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.

Олег Николаев поблагодарил Сьюзан Кей-Уильямс за возможность пообщаться и желание делиться опытом, который есть в одном из крупных международных центров в области искусства ручной вышивки. Он рассказал о том, что чувашская вышивка является неотъемлемой частью истории, культуры народа. Опытные мастерицы-вышивальщицы стараются сохранить и передать свое умение начинающим. Чтобы возродить интерес к традициям народа, в 2020 году в республике был учрежден новый государственный праздник – День чувашской вышивки.

«Наша национальная вышивка не просто не утрачена, а достаточно широко представлена. И если использовать современные подходы, то можно и дальше развивать это направление. Сегодня представляется великолепная возможность объединить наши усилия в этом процессе», – сказал Глава Чувашии, отметив, что в республике планируют создать каталог различных техник и подходов к вышиванию разных народов страны и мира.

«Одна из особенностей чувашской вышивки в том, что каждый орнамент, символ несет определенный смысл. В каждом стежке зашифрована информация. Так народ передавал своё мировоззрение, мировосприятие», - добавила Светлана Каликова.

Сьюзан Кей-Уильямс заметила, что одной из миссий Королевской школы является сохранение ручной вышивки. Они ведут большую работу по сбору информации о различных техниках, способах вышивания, и чувашская национальная вышивка вызвала у них большой интерес.

«Мы работаем над созданием большой базы данных, где будет храниться информация о тысячах самых разных стежков. И мы бы хотели пополнить эту коллекцию стежками чувашской вышивки, узорами, которые вышивают ваши мастерицы», - сказала она.

Глава Чувашии также рассказал о планах по возрождению национальной школы вышивки, в том числе основываясь на опыте Королевской школы вышивки.

В завершение онлайн-встречи стороны обменялись подарками. В Великобританию отправили издание о чувашской вышивке, книгу с произведениями поэта Константина Иванова, переведенными на английский язык, а также расшитые традиционным чувашским орнаментом рушник, салфетки и другие сувениры. В свою очередь Сьюзан Кей-Уильямс презентовала издание, рассказывающее о техниках, которым обучаются студенты Королевской школы.

Справочно.

Королевская школа вышивки, основанная в 1872 году, является международным центром передового опыта в области искусства ручной вышивки. Здесь обучаются как начинающие мастера, так и продвинутые вышивальщики, которые не только изучают различные техники, но занимаются восстановлением и реставрацией исторических тканей, возвращая к жизни реликвии прошлых веков. Школа располагается в Лондоне, во дворце Хэмптон-Корт.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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