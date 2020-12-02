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Новости » Мобильные группы проверяют соблюдение Указа Главы республики № 166 на территории района

09:44 02 декабря 2020 г.

 

Мобильные группы проверяют соблюдение Указа Главы республики № 166 на территории района

В Красноармейском районе продолжились ежедневные совместные рейды представителей администрации Красноармейского района, территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе и отделения полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский».

Мобильными группами проведены проверки по исполнению рекомендаций работы торговых точек, образовательных учреждений, предприятия общественного питания и общественный транспорт в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Мобильные группы разъясняют важность ношения масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления людей.

Администрация Красноармейского района призывает быть бдительными и выполнять все меры гигиены в целях недопущения роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции.

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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