«У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате, например через портал «Госуслуги», по телефону», — отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин.

Где узнать о льготах

Персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Например, родителям, зарегистрированным на портале «Госуслуги», с их согласия будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей, в том числе о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах до 3 лет и других.

Помимо этого, получить персональную консультацию о своем праве на соцподдержку можно в многофункциональных центрах.