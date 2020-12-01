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Новости » Как россиян будут информировать о положенных льготах

14:38 01 декабря 2020 г.

 

Как россиян будут информировать о положенных льготах

Многие граждане не знают, на какие точно льготы они имеют право. Теперь они будут получать уведомления, какие им положены меры социальной поддержки. Соответствующий закон вступает в силу с 1 декабря.

«У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате, например через портал «Госуслуги», по телефону», — отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин

Где узнать о льготах

Персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Например, родителям, зарегистрированным на портале «Госуслуги», с их согласия будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей, в том числе о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах до 3 лет и других.

Помимо этого, получить персональную консультацию о своем праве на соцподдержку можно в многофункциональных центрах.



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