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Новости » Личный прием граждан временно ограничен

14:37 01 декабря 2020 г.

 

В соответствии с рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии от 19.11.2020 № 21-00-01/19-6364-2020, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции очный прием граждан прекращается до особых распоряжений. 

Рекомендуем направлять обращения посредством почтовой связи либо на Интерактивную приемную на официальном портале органов власти Чувашской Республики http://www.cap.ru/feed-back/form.

Телефоны для справок: (8352) 39-36-43, 64-20-09, 62-34-53.

Управление по работе с обращениями граждан и

взаимодействию с субъектами общественного контроля

Администрации Главы Чувашской Республики

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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