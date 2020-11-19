В соответствии с рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии от 19.11.2020 № 21-00-01/19-6364-2020, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции очный прием граждан прекращается до особых распоряжений.

Рекомендуем направлять обращения посредством почтовой связи либо на Интерактивную приемную на официальном портале органов власти Чувашской Республики http://www.cap.ru/feed-back/form.

Телефоны для справок: (8352) 39-36-43, 64-20-09, 62-34-53.

Управление по работе с обращениями граждан и

взаимодействию с субъектами общественного контроля

Администрации Главы Чувашской Республики