Новости » Прокуратурой Красноармейского района выявлены нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации

Прокуратурой Красноармейского района на основании обращения местного жителя проведена проверка соблюдения должностными лицами администрации Убеевского сельского поселения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.

Установлено, что 28.08.2020 в администрацию Убеевского сельского поселения поступило обращение местного жителя о предоставлении информации по вопросу проведения органом местного самоуправления собрания либо голосования жителей в связи с реализацией администрацией Убеевского сельского поселения постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.06.2020 № 314 «О дополнительных мерах по комплексному развитию территорий населенных пунктов Чувашской Республики».

Как показала проверка, должностными лицами администрации Убеевского сельского поселения вышеуказанное обращение, в нарушение требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в 30-дневный срок не рассмотрено, ответ по существу поставленных в обращении вопросов заявителю не дан.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении главы Убеевского сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого должностное лицо на основании постановления мирового судьи судебного участка № 1 Красноармейского района привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Кроме того, в целях устранения нарушений закона, прокуратурой в адрес главы Убеевского сельского поселения внесено представление.

По результатам рассмотрения данного акта прокурорского реагирования нарушения устранены, органом местного самоуправления заявителю дан ответ на его обращение.

Старший помощник

прокурора района

юрист 2 класса А.Л. Левый.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"