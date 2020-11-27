В октябре в РФ стартовал первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованный Минсельхозом. Этот масштабный проект позволит отечественным производителям сельхозпродукции заявить о себе на всю страну, что поможет увеличить объемы производства и расширить рынок сбыта, повысить экспортный потенциал российского АПК, а также развивать агротуризм. С 19 ноября по 2 декабря в рамках конкурса проходит народное голосование: любой желающий может поддержать по одному бренду из трех разных регионов страны. Чувашская Республика представляет на конкурсе чувашский шартан, цивильские пряники и другие продукты. ЧУВАШСКИЙ ШАРТАН Шартан — традиционное чувашское колбасное изделие круглой, овальной или грушевидной формы, покрытое румяной корочкой. В старину шартан подавали самым дорогим гостям, готовили на свадьбу, проводы в армию, на войну. Провожая сына на службу, готовили два шартана: один давали в дорогу, а второй хранили. Пока шартан, который оставался дома, не портился, родители были уверены, что с сыном все хорошо. По возвращении солдата семья собиралась за столом, чтобы съесть второй шартан и разделить общую радость от того, что все снова вместе. Шартан и сегодня считается деликатесом, праздничным блюдом. Благодаря своему внешнему виду, консистенции, вкусу и запаху, а также пищевой ценности этот уникальный продукт известен на всей территории России, его поставляют в Москву и Санкт-Петербург, Московскую область и другие регионы страны. Максим Марышев, директор ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза» Мы представляем шартан «Чувашский» Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза в номинации «На всю страну». Конкурс «Вкусы России» объединяет русских, чувашей, татар, представителей других народов, которые имеют богатую, наполненную многовековыми традициями национальную кухню. Он позволяет вывести региональный бренд на более высокий уровень, делает его узнаваемым для массовой аудитории. В Чувашской Республике одним из таких брендов является шартан. Как утверждают историки, это национальное мясное кушанье готовили еще в оногурскую эпоху в I–III веках. Его делали из лучшего мяса и подавали как праздничное блюдо. На нашем предприятии мы постарались сохранить многовековые традиции изготовления шартана и объединить их с современными технологическими возможностями, которые позволяют сохранить качество и вкус знаменитого в Поволжье блюда. Для нас участие в конкурсе «Вкусы России» — это возможность представить нашу кооперативную продукцию потенциальным потребителям, чтобы каждый житель нашей огромной страны от Калининграда до Чукотки мог попробовать и оценить чувашский шартан. От лица всей моей команды выражаю благодарность организаторам конкурса и всем тем, кто в эти дни активно голосует, поддерживая лучшую отечественную пищевую продукцию. ЦИВИЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ Цивильские пряники — оригинальные пряники с начинкой, которые изготавливают в виде пельменей с завитками по боку в городе Цивильске Чувашской Республики. Этот продукт ООО «Пряник Цивильского райпо» производит с 1993 года. С тех пор пекари дорабатывали рецептуру пряников, меняли их размер, работали над вкусовыми качествами, которые бы отвечали всем требованиям потребителей. Сегодня цивильские пряники — визитная карточка этого современного производственного предприятия потребительской кооперации, известного своей историей и традициями, а также людьми — мастерами хлебного и кондитерского дела. Зинаида Зотова, генеральный директор ООО «Пряник Цивильского райпо» Мы представляем цивильские пряники в номинации «Вкусное рядом». Это пряники, в которых мы сохранили добрые советские традиции, вкус и аромат детства. Цивильские пряники — чувашский бренд маленького города Цивильска, расположенного в центре региона и известного Тихвинским монастырем и Тихвинской ярмаркой, на которую многие века съезжались купцы со всей страны. Цивиляне всегда славились своим гостеприимством, хлебосольством. Полагаю, что наше участие в первом всероссийском конкурсе «Вкусы России» будет способствовать развитию внутреннего туризма в регионе, популяризации нашей продукции. Чувашию на этом конкурсе представляют четыре продукта. Мне кажется, что все их уже можно назвать победителями, ведь именно им доверили право представить регион. И один из них изготавливает моя команда, которая каждый день работает в три смены, чтобы на наших столах с утра был свежий хлеб, пряники и другая любимая продукция. Надеюсь, что конкурс «Вкусы России» каждый год будет знакомить нас с региональными брендами, особенностями кулинарии народов, проживающих в России, и даст толчок малым производствам, где ценят качество, ручной труд, сохраняют традиции. Просим поддержать наши региональные бренды отдав свой голос за любимый бренд по ссылке: https://russiantastes.ru/



Первоисточник: Центр Агроаналитики Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"