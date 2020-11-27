10:15 01 декабря 2020 г.
В октябре в РФ стартовал первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованный Минсельхозом. Этот масштабный проект позволит отечественным производителям сельхозпродукции заявить о себе на всю страну, что поможет увеличить объемы производства и расширить рынок сбыта, повысить экспортный потенциал российского АПК, а также развивать агротуризм. С 19 ноября по 2 декабря в рамках конкурса проходит народное голосование: любой желающий может поддержать по одному бренду из трех разных регионов страны.
Чувашская Республика представляет на конкурсе чувашский шартан, цивильские пряники и другие продукты.
ЧУВАШСКИЙ ШАРТАН
Шартан — традиционное чувашское колбасное изделие круглой, овальной или грушевидной формы, покрытое румяной корочкой.
В старину шартан подавали самым дорогим гостям, готовили на свадьбу, проводы в армию, на войну. Провожая сына на службу, готовили два шартана: один давали в дорогу, а второй хранили. Пока шартан, который оставался дома, не портился, родители были уверены, что с сыном все хорошо. По возвращении солдата семья собиралась за столом, чтобы съесть второй шартан и разделить общую радость от того, что все снова вместе.
Шартан и сегодня считается деликатесом, праздничным блюдом. Благодаря своему внешнему виду, консистенции, вкусу и запаху, а также пищевой ценности этот уникальный продукт известен на всей территории России, его поставляют в Москву и Санкт-Петербург, Московскую область и другие регионы страны.
ЦИВИЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ
Цивильские пряники — оригинальные пряники с начинкой, которые изготавливают в виде пельменей с завитками по боку в городе Цивильске Чувашской Республики.
Этот продукт ООО «Пряник Цивильского райпо» производит с 1993 года. С тех пор пекари дорабатывали рецептуру пряников, меняли их размер, работали над вкусовыми качествами, которые бы отвечали всем требованиям потребителей. Сегодня цивильские пряники — визитная карточка этого современного производственного предприятия потребительской кооперации, известного своей историей и традициями, а также людьми — мастерами хлебного и кондитерского дела.
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"