В Чувашской Республике особое внимание уделяется вопросам увековечения памяти выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки, культуры, искусства, чья деятельность заслужила широкое признание.

Сегодня, 30 ноября 2020 года, состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Даниилу Семеновичу Эльменю, видному государственному и партийному деятелю, журналисту, который всю свою жизнь посвятил главной миссии – масштабной, подвижнической работе по созданию Чувашской автономии.

В торжественной церемонии приняли участие руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова, президент МОО «Чувашский национальный конгресс» Николай Угаслов, директор Чувашского государственного института гуманитарных наук, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Петр Краснов.

Почетными гостями церемонии стали заместитель Председателя Совета Министров Чувашской АССР (1984-1992 гг.), кандидат исторических наук, профессор Раиса Ерусланова, ректор Чувашской сельскохозяйственной академии (1991-2012 гг.), доктор ветеринарных наук, профессор Николай Кириллов, заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Чувашской Республики Владимир Нагорнов.

Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов назвал символичным, что мемориальная доска видному государственному деятелю открывается в год 100-летия Чувашской автономной области. Он отметил большой вклад Даниила Эльменя в развитие образования и культуры, создание и развитие чувашской государственности,

Присутствующие также были едины во мнении, что деятельность Д.С. Эльменя невозможно переоценить. Он был не только политическим руководителем, но и пламенным трибуном, призывающим родной народ к возрождению, выступал на митингах и собраниях, посещал трудовые коллективы. В центре своего внимания он держал и вопросы развития журналистики, был талантливым публицистом.

Мемориальная доска установлена на фасаде здания Чувашского национального конгресса по адресу ул. Композиторов Воробьевых, дом 10. Автором работы является скульптор Игорь Голубев.