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Новости » О рекомендациях гражданам по профилактике новой коронавирусной инфекции

09:58 01 декабря 2020 г.

 

Шаги по профилактике коронавирусной инфекции:

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:

  • высокая температура тела
  • головная боль
  • слабость
  • кашель
  • затрудненное дыхание
  • боли в мышцах
  • тошнота
  • рвота
  • диарея

7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции.

  1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;

Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.

  1. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
  2. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
  3. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
  4. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
  5. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка)

 

5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:

  1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

  1. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
  2. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
  3. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.


 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии
 
 
Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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