Шаги по профилактике коронавирусной инфекции: Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа: высокая температура тела

головная боль

слабость

кашель

затрудненное дыхание

боли в мышцах

тошнота

рвота

диарея 7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик; 2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка) 5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию: Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача. 2 Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.



Первоисточник: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии Министерство здравоохранения Чувашской Республики

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