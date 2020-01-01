Новости » Телефоны "горячих линий" для пациентов, получающих лечение амбулаторно

В БУ «Аликовская ЦРБ» звонки принимаются с 8.00 до 20.00 по тел. 8 (835-35) 22-1-70;

в БУ «Батыревская ЦРБ» звонки принимаются с 8.00 до 17.00 по тел. 88353961961, 88353961487, 88353961164;

в БУ «Больница скорой медицинской помощи» звонки принимаются с 8:00 до 19:00 по тел. 8 (8352) 23-54-14;

в БУ «Вторая городская больница» звонки принимаются с 8.00 до 20.00 по тел.: 8 (8352) 23-47-72;

в БУ «Вурнарская ЦРБ» звонки принимаются с 8.00 до 17.00 по тел. 8(937)390-89-58 или (835-37) 2-52-78

в БУ «Городская клиническая больница №1» звонки принимаются с 8.00 до 20.00 по тел.: 8 (8352) 23-56-88;

в БУ «Городская детская клиническая больница» звонки принимаются с 8.00 до 19.00 по тел. 8 (8352) 31-47-97;

в БУ «Ибресинская ЦРБ» звонки принимаются с 8.00 до 17.00 по тел. 8 (83538) 2-19-67, 8 (83538) 2-19-68;

в БУ «Красночетайская ЦРБ» звонки принимаются с 8.00 до 14.00 по тел. 8-987-576-49-84, с 14.00 до 20.00 по тел. 8-987-575-28-48;

в БУ «Канашская ЦРБ» звонки принимаются с 08:00 до 16:00 по тел. 8(83533)49-4-49, 8(83533)49-3-47, 8(83533)49-4-32;

в БУ «Канашский ММЦ» звонки принимаются с 08.00 до 18.00 по тел. 8 (83533) 2-22-29;

в БУ «Козловская ЦРБ» звонки принимаются с 8.00 до 17-00 по тел. 8(906)388-97-13 или 8(83534)2-25-53;

в БУ «Комсомольская ЦРБ» звонки принимаются с 8.00 до 17.00 по тел. 8(83539)5-19-87, с 17.00 до 8.00 по тел. 8(83539)5-12-30;

в БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ» звонки принимаются с 8.00 до 16.00 по тел. 8(83542) 2-11-36;

в БУ «Моргаушская ЦРБ» звонки принимаются круглосуточно по тел. 8(83541) 62 - 4 – 32;

в БУ «Новочебоксарский медицинский центр» звонки принимаются с 8.00 до 19.00 по тел. 8 (8352) 76-33-84;

в БУ «Новочебоксарская городская больница» звонки принимаются с 8.00 до 20.00 по тел. 8 (8352) 73-09-08;

в БУ «Городской клинический центр» звонки принимаются с 8:00 до 20:00 по тел. 8 (969)759-00-40 или 59-00-40;

в БУ «Первая Чебоксарская ГБ» звонки принимаются с 8.00 до 20.00 часов по телефонам: 8 (8352) 48-60-97;

в БУ «Центральная городская больница» звонки принимаются с 8.00 до 20.00 по тел. 8(903) 358-67-74 или 23-45-98;

в БУ «Урмарская ЦРБ» звонки принимаются с 8.00 до 17.00 по тел.:8 (835-44) 2-17-97;

в БУ «ЦРБ Алатырского района» звонки принимаются круглосуточно по тел. 8(83531) 2-19-46 (дополнительно нажать «1» или дождаться ответа оператора);

в БУ «Цивильская ЦРБ» звонки принимаются с 8.00 до 17.00 часов по тел. 8 (835-45) 21-9-55;

в БУ «Чебоксарская РБ» звонки принимаются с 8.00 до 20.00 по тел. 89063882550;

в БУ «Шемуршинская РБ» звонки принимаются с 8:00 до 20:00 по тел. 8 (83546) 2 - 35 - 39 или 8 (83546) 2 - 35 -36;

в БУ «Шумерлинский ММЦ» звонки принимаются с 8.00 до 20.00 по тел. 8 (83536) 2-13-54 или 89278532394;

в БУ «Ядринская ЦРБ» звонки принимаются с 8.00 до 17.00 по тел. 8 (83547) 2- 27-64;

в БУ «Яльчикская ЦРБ» звонки принимаются с 8.00 до 17.00 по тел. 8(83549) 2-52-34, с 17.00 до 8.00 по тел. 8(83549) 2-50-86.

Также проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14.