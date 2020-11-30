Физическая активность укрепляет сердце.

Есть простые способы сохранить свое сердце здоровым:

не курите

не потребляйте более 5 г соли в день

уделяйте физической активности минимум 30 минут в день

ешьте 500 г фруктов и овощей в день следите за давлением

следите за показаниями холестерина

АНО «Национальные приоритеты» разработало инфографические материалы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Задача портала «Национальные приоритеты» - сделать так, чтобы как можно больше россиян узнали о национальных проектах России. И чтобы как можно больше людей воспользовались возможностями, которые предоставляют нацпроекты, и сами стали активно в них участвовать.

Инфоргафические материалы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний можно скачать здесь

Основная цель проводимых мероприятий в рамках нацпроекта «Здравоохранение», - напомнить людям о важности заботы о себе и своевременном обращении за квалифицированной помощью.

Еще больше информации на портале Takzdodovo.ru, посвященном здоровому образу жизни, где имеется специальный раздел с информацией о факторах риска развития гипертонии, типичных симптомах, профилактике и контроле заболевания.

Напомним, что в Чувашии реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который направлен на сокращение смертности от болезней системы кровообращения.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями входит в приоритетные задачи нацпроекта «Здравоохранение».