Физическая активность укрепляет сердце.
Есть простые способы сохранить свое сердце здоровым:
не курите
не потребляйте более 5 г соли в день
уделяйте физической активности минимум 30 минут в день
ешьте 500 г фруктов и овощей в день следите за давлением
следите за показаниями холестерина
АНО «Национальные приоритеты» разработало инфографические материалы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Задача портала «Национальные приоритеты» - сделать так, чтобы как можно больше россиян узнали о национальных проектах России. И чтобы как можно больше людей воспользовались возможностями, которые предоставляют нацпроекты, и сами стали активно в них участвовать.
Инфоргафические материалы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний можно скачать здесь
Основная цель проводимых мероприятий в рамках нацпроекта «Здравоохранение», - напомнить людям о важности заботы о себе и своевременном обращении за квалифицированной помощью.
Еще больше информации на портале Takzdodovo.ru, посвященном здоровому образу жизни, где имеется специальный раздел с информацией о факторах риска развития гипертонии, типичных симптомах, профилактике и контроле заболевания.
Напомним, что в Чувашии реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который направлен на сокращение смертности от болезней системы кровообращения.
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями входит в приоритетные задачи нацпроекта «Здравоохранение».