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Новости » Комментарий Минспорта Чувашии по строительству футбольных полей

09:52 01 декабря 2020 г.

 

Комментарий Минспорта Чувашии по строительству футбольных полей

В рамках реализации Указа Главы республики «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» на 2020 год было запланировано строительство 10 футбольных полей в муниципалитетах республики. Но далеко не все районы республики смогут завершить строительство в текущем году. 

На сегодняшний день сдан в эксплуатацию только футбольный стадион в Красноармейском районе. До конца года будут сданы объекты еще в трех районах, строительство пяти футбольных полей завершится в 2021 году, от строительства еще двух пришлось отказаться – не нашлось подрядчиков.

Нынешняя ситуация обусловлена рядом причин, среди которых:

  • получение администрациями муниципалитетов положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию только во II квартале текущего года;
  • в связи с коронавирусом были заблокированы бюджетные средства по всем объектам вплоть до III квартала;
  • необходимость неоднократного проведения аукционов на строительство объектов из-за отсутствия заявок;
  • нарушение подрядчиками сроков строительства.

По предварительной информации до конца текущего года будет завершено строительство футбольных полей в Порецком, Урмарском районах, при СШ по футболу. Существует риск ввода в эксплуатацию в 2021 году футбольных полей в Козловском, Красночетайском, Чебоксарском, Ядринском, Яльчикском районах.

В Комсомольском и Моргаушском районах, несмотря на неоднократно проводимые аукционы, не поступило ни одной заявки. По инициативе самих муниципалитетов и в виду ограниченных сроков выполнения работ Минспортом Чувашии в адрес Минфина и Минэкономразвития Чувашии направлены предложения о снятии с указанных районов предусмотренных лимитов бюджетных обязательств. Отозванные бюджетные средства с баланса муниципальных образований сняты.



 Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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