Итоги подписной кампании на II полугодие 2020 года стали одной из тем обсуждения на еженедельном совещании в Доме Правительства Чувашии, которые 30 ноября провел руководитель республики Олег Николаев.

О работе по сохранению тиражей государственных печатных изданий рассказал министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Анисимов. Он обратил внимание на то, что государственные СМИ продолжают составлять серьезную конкуренцию новым интернет-медиа: в сети представлено мало изданий на чувашском языке, а имеющиеся производят в основном новостной контент. В 9 муниципалитетах республики недельную аудиторию печатных СМИ составляют более 60% населения – об этом свидетельствуют итоги подписной кампании на II полугодие 2020 года.

Главной задачей на ближайшую перспективу министр назвал переход печатных изданий на еженедельный формат. С периодичностью выхода изменится и содержание газет: на место новостному контенту придут серьезные, аналитические материалы. Вся информация событийного характера будет размещаться в сети «Интернет»: на официальных сайтах и в социальных сетях.

Общественно-политические республиканские и районные газеты, по мнению министра, должны быть доступны жителям во всех местах массового пребывания населения: учреждениях культуры, образования, здравоохранения, социальной сферы. «Якорными» СМИ он назвал «Советскую Чувашию», «Хыпар», детские издания, литературный журнал «Тăван Атăл».

Михаил Анисимов обратил внимание на то, что не все органы местного самоуправления выписывают минимальный комплект ведущих республиканских изданий. Не представлена национальная пресса и в бюджетных учреждениях.

Подписная кампания на I полугодие 2021 г. выходит на финишную прямую, добавил руководитель Мининформполитики Чувашии. Отличная возможность выписать газеты и журналы с хорошей скидкой представится с 3 по 13 декабря 2020 г. В этот период в стране будет проходить Всероссийская декада подписки. Министр напомнил, что оформить подписку на государственные печатные издания можно, не выходя из дома, через сайт «Подписка онлайн».

«Привитие национальной культуры в большинстве своем зависит от культуры чтения», – подчеркнул министр значимость прессы.

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал идею обеспечения бюджетных учреждений комплектами государственных печатных изданий, чтобы у жителей всегда была возможность получения актуальной информации, в том числе на родном, чувашском языке. Соответствующую задачу руководитель республики поставил перед руководителями органов местного самоуправления. Также он призвал глав муниципалитетов на собственном примере доказывать, что пресса – один из эффективных инструментов, который они успешно используют в своей работе.