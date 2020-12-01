АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » 1 декабря – Всероссийский день хоккея

09:49 01 декабря 2020 г.

 

1 декабря – Всероссийский день хоккея

Всероссийский день хоккея отмечается в нашей стране ежегодно 1 декабря. Этот праздник появился в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России и великого голкипера Владислава Третьяка. 

Россия – наследница славного прошлого хоккея Советского Союза, чья сборная неоднократно подтверждала свой профессионализм активной, результативной, слаженной командной игрой на чемпионатах мира и Олимпийских играх. «Красная машина» – такое прозвище получила сборная по хоккею СССР за те победы, которые неоднократно одерживала в сложнейших матчах разного уровня с опытными профессионалами из-за рубежа.

Многие победы советских хоккеистов были настолько же решительными и безоговорочными, насколько сокрушительными были поражения их противников. Весь спортивный мир говорил и писал о советской хоккейной школе. Имена тренеров нашей сборной гремели на весь мир: Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Всеволод Бобров, Борис Кулагин, Виктор Тихонов.

Всероссийский день хоккея – это не просто спортивный праздник, а событие, которое объединяет любителей «игры для настоящих мужчин» разных поколений.

От всей души поздравляем всех хоккеистов с праздником! Желаем прочного и ровного льда под ногами, выдержки и стойкости, терпения и упорства, желания достичь победы и поддержки близких людей! Пусть всё в жизни получается, а цели достигаются также стремительно и быстро, как шайба залетает в ворота соперников! Грандиозных вам побед во благо российского хоккея! С праздником!



 Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика