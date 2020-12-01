Всероссийский день хоккея отмечается в нашей стране ежегодно 1 декабря. Этот праздник появился в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России и великого голкипера Владислава Третьяка.

Россия – наследница славного прошлого хоккея Советского Союза, чья сборная неоднократно подтверждала свой профессионализм активной, результативной, слаженной командной игрой на чемпионатах мира и Олимпийских играх. «Красная машина» – такое прозвище получила сборная по хоккею СССР за те победы, которые неоднократно одерживала в сложнейших матчах разного уровня с опытными профессионалами из-за рубежа.

Многие победы советских хоккеистов были настолько же решительными и безоговорочными, насколько сокрушительными были поражения их противников. Весь спортивный мир говорил и писал о советской хоккейной школе. Имена тренеров нашей сборной гремели на весь мир: Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Всеволод Бобров, Борис Кулагин, Виктор Тихонов.

Всероссийский день хоккея – это не просто спортивный праздник, а событие, которое объединяет любителей «игры для настоящих мужчин» разных поколений.

От всей души поздравляем всех хоккеистов с праздником! Желаем прочного и ровного льда под ногами, выдержки и стойкости, терпения и упорства, желания достичь победы и поддержки близких людей! Пусть всё в жизни получается, а цели достигаются также стремительно и быстро, как шайба залетает в ворота соперников! Грандиозных вам побед во благо российского хоккея! С праздником!