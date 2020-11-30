30 ноября в Чувашском государственном академическом драматическом театре имени К.В. Иванова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Чувашского книжного издательства.

За высокие достижения в профессиональной деятельности многие работники предприятия были отмечены государственными наградами, памятными медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами.

«Мне кажется, крылатая фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром», очень близка людям, которые посвятили свою жизнь книжному издательству. Очевидно, что за прошедшие годы сделано очень многое: издано сотни тысяч экземпляров книг, на которых выросло уже несколько поколений читателей, заложены замечательные традиции, которые позволяют книжному издательству с одной стороны продвигать фундаментальные, нужные для общества ценности, с другой стороны – быть современными и востребованными в этом быстроменяющемся мире», – сказал Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Руководитель региона отметил, что перед Чувашкнигоиздатом стоят большие задачи. Так, в следующем году должно увидеть свет издание, посвященное подвигу чувашского народа при строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Важными проектами являются и книги, приуроченные к юбилейным датам выдающихся земляков – 150-летию со дня рождения учёного, всемирно известного тюрколога Н.И. Ашмарина, 65-летию балерины Надежды Павловой и других.

«Более глобальная задача – обеспечение всех наших библиотек, школ изданиями, которые призваны продвигать нашу чувашскую национальную культуру, чувашский язык в доступной привлекательной форме, прежде всего, для подрастающего поколения», – заметил Глава Чувашии, предложив поменять подходы к изучению чувашского языка и культуры, чтобы информация в учебниках подавалась в более привлекательной и доступной форме.

Коллектив издательства с вековым юбилеем также поздравили депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Аксаков, Николай Малов, Леонид Черкесов, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.

В празднике также приняли участие Президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченов, руководители книжных издательств из Удмуртии, Татарстана и Башкирии.

Чувашское книжное издательство было организовано 12 ноября 1920 года. С момента основания издательство выпустило более 16 тысяч наименований книг общим тиражом свыше 131 млн экземпляров. Около 40 книг удостоено дипломов престижных конкурсов.

Предприятие выпускает художественную, детскую, учебно-педагогическую, справочную, научно-популярную, краеведческую и другую литературу на чувашском, русском, английском языках. Имеет сеть магазинов «Книжные новинки».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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