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Новости » Глава администрации района А.Н. Кузнецов посетил выставку чувашской вышивки

09:37 01 декабря 2020 г.

 

Глава администрации района А.Н. Кузнецов посетил выставку чувашской вышивки

30 ноября глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов посетил выставку чувашской вышивки «Асамлӑ тӗрӗ тӗнчинче», выполненную мастерами Красноармейского района. Выставка проходит в МБУК «Центр развития культуры и библиотечного дела».

Чувашская вышивка – один  из основных видов чувашского национального орнаментального искусства. Все отдельные швы и состоящие из них узоры выполняются на домотканом холсте с прямоугольным переплетением нитей.

Мастерица-вышивальщица Светлана Мефодьева ознакомила Александра Николаевича с историей чувашской вышивки.

 

 

 



 
30 ноября 2020
16:55
 
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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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