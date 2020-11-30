30 ноября глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов посетил выставку чувашской вышивки «Асамлӑ тӗрӗ тӗнчинче», выполненную мастерами Красноармейского района. Выставка проходит в МБУК «Центр развития культуры и библиотечного дела».
Чувашская вышивка – один из основных видов чувашского национального орнаментального искусства. Все отдельные швы и состоящие из них узоры выполняются на домотканом холсте с прямоугольным переплетением нитей.
Мастерица-вышивальщица Светлана Мефодьева ознакомила Александра Николаевича с историей чувашской вышивки.