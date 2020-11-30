30 ноября 2020 года под председательством Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики В.А. Борисова состоялось заседание Комиссии при Главе Чувашской Республики по Государственным премиям Чувашской Республики в области науки и техники по рассмотрению ходатайств о назначении ежемесячного пожизненного государственного пособия за особые заслуги в развитии науки в Чувашской Республике.

Ежемесячные пожизненные государственные пособия учреждены Указом Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2014 г. № 180 «О государственной поддержке культуры и науки в Чувашской Республике» в целях установления государственных социальных гарантий для выдающихся деятелей культуры и науки. Размер пособия составляет 3000 рублей ежемесячно.

Комиссией рассмотрено 5 ходатайств о назначении пособия.

По итогам заседания Комиссии к назначению ежемесячного пожизненного государственного пособия рекомендована кандидатура Павлова Ивана Владимировича, доктора педагогических наук, профессора кафедры гуманитарных наук федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева».

Павлов И.В. 28 лет замещал должность заведующего кафедрой педагогики, кафедрой педагогики и яковлевоведения. Павлов И.В. внес большой вклад в подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации. Им подготовлены доктор и 31 кандидат педагогических наук. Иван Владимирович является основателем научной школы «Целостность педагогического процесса в школе и вузе». Павлову И.В. присвоены почетные звания «Заслуженный работник высшей школы Чувашской АССР», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».