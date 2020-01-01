Новости » Сборная Чувашии вернулась с медалями Кубка России по Восточному боевому единоборству Сетокан

Сборная команда Чувашии показала высокие спортивные результаты на Кубке России и Всероссийских соревнованиях по Восточному боевому единоборству Сетокан, завершившимся в конце минувшей недели в подмосковном городе Видное.

За награды соревнований боролись более 600 спортсменов из 25 регионов страны. Состязания проходили как среди мужчин и женщин, так юниоров и юниорок, юношей и девушек.

Достойную конкуренцию сильнейшим спортсменам России составили воспитанники Заслуженного мастера спорта России, трехкратного чемпиона мира, председателя Федерации восточного боевого единоборства Чувашской Республики Дмитрия Фомирякова.

Отрадно отметить, что мужская сборная Чувашии впервые стала обладателем Кубка России по «кумитэ» (поединок). В составе команды выступили Виктор Фомиряков, Владимир Тютин и Александр Аввакумов. Каждый из спортсменов провел по четыре поединка. В финале спортсмены Чувашии обошли своих коллег из Московской области со счетом 2:1.

В личном «кумитэ» отличился Александр Аввакумов. В условиях острой конкуренции среди более 40 спортсменов наш спортсмен выиграл «серебро» в абсолютной весовой категории.

Достойно защитили спортивную честь Чувашии спортсмены и в рамках Всероссийских соревнований. В дисциплине «кумитэ» награду высшей пробы среди юношей 15 лет завоевал Николай Васильев, а «бронзу» среди юниоров 16-20 лет записал на свой счет Виктор Фомиряков.

В «ката» в группе юношей 14 лет не было равных Роману Владимирову. А юный Александр Максимов выиграл «золото» и «бронзу», выступив среди спортсменов 15 и 16-17 лет соответственно.

Поздравляем сборную Чувашии с высокими результатами и желаем новых ярких побед!

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики