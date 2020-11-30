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Новости » Минздрав России обсудил с регионами работу добровольцев в период пандемии COVID-19

22:31 30 ноября 2020 г.

 

Минздрав России обсудил с регионами работу добровольцев в период пандемии COVID-19

30 ноября Федеральный центр поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России провел видеоселекторное совещание с регионами по привлечению волонтеров к оказанию помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Для максимального вовлечения волонтеров в оказание помощи пациентам и медицинским работникам в период пандемии регионам рекомендовано своевременно актуализировать потребность в волонтерской помощи, а также наладить инструктаж добровольцев.

В Чувашии задействовано 636 обучающихся медицинских учебных заведений республики, 155 чел. - привлечены к работе в колл-центрах, на телефонах «горячей линии».

120 волонтеров оказывают помощь городским и районным больницам республики.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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