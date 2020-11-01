Новости » Олег Николаев оценил работу мобильных групп по рейтингу в социальных сетях

К вопросу, который был рассмотрен в прошлую пятницу на региональном оперштабе по коронавирусу и касался работы мобильных групп, Глава Чувашии вернулся 30 ноября в завершении еженедельного совещания в Доме Правительства.

Олег Николаев отметил, что некоторые муниципалитеты достаточно активно используют социальные сети для информирования жителей о ситуации с COVID-19 и работе мобильных групп. В числе лидеров по количеству публикаций оказались г. Алатырь, Алатырский, Урмарский и Чебоксарский районы.

«Эти муниципалитеты социальные сети используют в 3-4 раза больше, чем официальные ресурсы», — сказал руководитель региона.

При этом он отметил, что, руководство Комсомольского района, где ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции достаточно напряженная, никак не информирует население о мерах по борьбе с ковид.

«Вам либо не о чем рассказывать, либо просто работа не проводится. Я обращаю ваше внимание, что в вашем муниципальном образовании ситуация требует напряженной и очень последовательной работы», — подчеркнул Олег Николаев.

«С этим вопросом я разберусь, потому что 12 мобильных групп у нас работают ежедневно, информацию я размещаю в своем инстаграм, на официальном сайте администрации тоже есть. В социальных сетях администрации тоже разместим, всё исправим буквально сегодня же», — пообещал в свою очередь глава администрации Комсомольского района Александр Осипов.

Отметим, что ранее Глава Чувашии Олег Николаев поручил максимально использовать социальные сети для информирования жителей республики о ситуации с COVID-19 в муниципалитетах.

Фото: cap.ru