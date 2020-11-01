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Новости » Олег Николаев обозначил, как можно повысить эффективность реализации инфраструктурных проектов в Чувашии

14:04 30 ноября 2020 г.

 

Об этом руководитель региона сообщил 27 ноября на совещании по вопросам строительства спортивных объектов в республике. В этом году не удалось ввести в эксплуатацию все объекты, которые были включены в республиканскую адресную инвестиционную программу. С причинами разбирались на месте.

По данным Минспорта Чувашии, из 12 объектов на сегодняшний момент завершено строительство всего двух: регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе и футбольного поля в селе Красноармейском.  До конца года планируется вести в эксплуатацию еще 5 объектов.

Среди причин, которые привели к такому неутешительному результату, министр физической культуры и спорта республики Василий Петров назвал отсутствие «системного, разумного подхода» к строительству.

Многие муниципалитеты просто не рассчитали свои силы и возможности. В качестве примера министр привел Козловский, Моргаушский, Урмарский и Чебоксарский районы, которые при проектировании объектов превысили запланированный объем более чем на 15 млн рублей.

«При запланированных 30 млн рублей на выходе с госэкспертизы мы получили объекты стоимостью 46 млн рублей», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что необходимо тщательно проанализировать причины, из-за которых происходят срывы сроков строительства таких важных для жителей учреждений, чтобы выработать четкие подходы в дальнейшей работе.

«Таких проблем как некачественная проектно-сметная документация, недобросовестные подрядчики в дальнейшем быть не должно. Нужно выработать единый подход к строительству таких типовых объектов. Тогда, во-первых, более слаженно будет проходить взаимодействие всех субъектов, которые задействованы в процессе реализации этого проекта. И во-вторых, за счет этого мы с вами заранее будем понимать, какие денежные средства надо закладывать на реализацию этих мероприятий», — резюмировал Олег Николаев.

Фото: cap.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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