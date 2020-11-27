Новости » В Чувашии законодательно закреплены дополнительные налоговые льготы для предпринимателей

26 ноября Главой республики Олегом Николаевым подписан Закон Чувашской Республики № 103 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской Республики», предусматривающий введение дополнительных налоговых льгот для предпринимателей Чувашии, а также иных мер поддержки граждан.

Прежде всего, документ продлевает антикризисные меры поддержки на 2021 год:

- для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень пострадавших отраслей, установлены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН): в случае, если объектом налогообложения являются доходы, определена ставка 4% (вместо действующей 6%), если доходы, уменьшенные на величину расходов, – 10% (вместо 15%);

- для зарегистрированных в период пандемии субъектов малого и среднего предпринимательства на два налоговых периода (2020-2021 годы) установлены льготные налоговые ставки по УСН: на первый налоговый период – в случае, если объектом налогообложения являются доходы – в размере 1%, если доходы, уменьшенные на величину расходов, – в размере 5%, на второй налоговый период – в размере 4% и 10% соответственно;

- для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (ПСН) и УСН, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, «налоговые каникулы» продлены до 2024 года. Ранее эта норма действовала до 1 января 2021 года.

В связи с принятием Федерального закона от 20 ноября 2020 года № 373-ФЗ в Законе предусмотрены дополнительные изменения в регулировании ПСН, направленные на обеспечение комфортного перехода предпринимателей с единого налога на вмененный доход (ЕНВД):

- уточнен и расширен на 17 позиций перечень видов предпринимательской деятельности, при осуществлении которых возможно применение ПСН;

– увеличены до 150 квадратных метров площади объектов, используемых в качестве мест стационарной торговой сети и общественного питания. В настоящее время применение ПСН допускается, только если площадь таких объектов не превышает 50 квадратных метров;

– базовая доходность в зависимости от вида деятельности пересчитывается на единицу среднесписочной численности наемных работников либо на 1 единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта с учетом коэффициента-дефлятора, установленного приказом Минэкономразвития России от 30 октября 2020 г. № 720.

Необходимо отметить, что федеральным законодательством в отношении ПСН распространены меры поддержки налогоплательщиков в части возможного снижения налога на сумму уплаченных страховых взносов, аналогично мерам, действовавшим при ЕНВД.

Среди долгосрочных мер поддержки, учтенных в Законе, можно назвать следующие.

Для налогоплательщиков с ОКВЭД «Обрабатывающие производства», «Научные исследования и разработки», а также для социально ориентированных некоммерческих организаций утверждены пониженные налоговые ставки на 2021–2023 годы по УСН: в случае, если объектом налогообложения являются доходы – в размере 4%, если доходы, уменьшенные на величину расходов, – в размере 10%.

Важно отметить, что Законом предусмотрено дальнейшее снижение налоговой нагрузки по уплате налога на имущество организаций, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Напомним, согласно изменениям, внесенным в налоговое законодательство республики в апреле 2020 года, ставки данного налога были уменьшены на 2020 год с 1,5% до 1,0%, на 2021 год – с 2,0% до 1,5%, далее, с 2022 года, ставки были установлены в размере 2,0% ежегодно.

Вновь принятым Законом зафиксировано дополнительное понижение налоговых ставок на 2021 год до 1,0% (снижение еще на 0,5 п.п.), на 2022 год – до 1,3% (снижение на 0,7 п.п.), на 2023 год – до 1,5% (снижение на 0,5 п.п.), на 2024 год – до 1,8% (снижение на 0,2 п.п.). При этом, в целях реализации принципа равенства налогообложения, исключено ограничение по площади облагаемых налогом объектов недвижимого имущества.

Одновременно в Законе учтено обращение ректоров ведущих вузов республики в части установления льготного режима налогообложения по налогу на имущество организаций для образовательных организаций в отношении студенческих общежитий – налоговая ставка снижена на 2021 год с 2% до 0,3%.

Кроме того, Закон предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью до 150 л.с. включительно одного из родителей (усыновителей), опекунов в семьях с пятью и более детьми в возрасте до 18 лет.