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Новости » Министр Светлана Каликова на планерке Главы Чувашии подвела итоги культурной осени - 2020

12:55 30 ноября 2020 г.

Сегодня, 30 ноября, на еженедельном совещании с руководителями органов власти министр культуры Светлана Каликова  доложила о проведении осенью 2020 года череды масштабных культурных мероприятий, которые, несмотря на сложные эпидемиологические условия, прошли в живом формате и оставили самые яркие впечатления у зрителей.

Так, с 17 по 25 октября 2020 года состоялся  XXIV Международный балетный фестиваль. 28 октября 2020 года  в Чувашском государственном театре оперы и балета прошла акция памяти «Строителям безмолвных рубежей…».

С 30 октября по 5 ноября 2020 г. в Чувашской Республике состоялся XIII Чебоксарский международный кинофестиваль. Среди победителей кинофестиваля - чувашская кинолента «Полем» режиссера Владимира Синяева. Фильм удостоился главной награды конкурса этнического и регионального кино - приза «Анне» - в номинации «Лучший фильм».

С 16 по 22 ноября 2020 года  в Чувашском государственном театре юного зрителя состоялся 5-й Межрегиональный фестиваль национальных театров юного зрителя и молодежных театров «Волжская сказка» (Атăл юмахĕ). В рамках фестиваля состоялись показы спектаклей национальных 6 театров юного зрителя из 5 регионов России.

24 ноября 2020 года в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К.В. Иванова состоялся Международный фестиваль «Созвездие земляков».

С 20 по 29 ноября 2020 года в Чувашском государственном театре оперы и балета прошел XXX Международный оперный фестиваль имени Максима Дормидонтовича Михайлова, который  вошел в список наиболее значимых событий осени портала Культура.РФ и его посмотрело более 50 тыс. человек.  Министр напомнила, что спектакль «Царская невеста» Чувашского государственного театра оперы и балета стал лауреатом российской национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Событие».

26 ноября 2020 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню чувашской вышивки. Шестиметровый сурпан, созданный мастерами народных промыслов всей Чувашии представил Чувашский государственный ансамбль песни и танца, который покажет это уникальное полотно 16 декабря в Батыревском районе, 17 декабря – в Шемуршинском районе,  24 декабря – в Красночетайском районе.

Глава республики Олег Николаев  отметил, что для Чувашии важно, чтобы качественно рос уровень проведения фестивалей, приглашаемых мастеров сцены и поручил Минкультуры Чувашии подетально проанализировать опыт проведения крупных культурных событий. 

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков высказал слова благодарности организаторам и артистам, принимавшим участие в фестивальной осени-2020, особо отметив фестиваль «Созвездие земляков», собравший мастеров исполнительского искусства ведущих коллективов России - уроженцев  Чувашской Республики. Он предложил провести в профессиональном сообществе общественное обсуждение итогов культурной афиши, которые вдохнут новые идеи и интересные подходы в традиционные культурные форумы.



АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

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