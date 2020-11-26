АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » День чувашской вышивки

10:01 30 ноября 2020 г.

 

День чувашской вышивки

     Указом Главы Чувашской Республики от 17 октября 2020 года учрежден День чувашской вышивки, который будет отмечаться ежегодно 26 ноября.       

    Вышивка – национальная гордость чувашского народа. Молва о ярких полотнах и нарядах с оригинальными узорами зигзагообразной и геометрической формы, что из города на Волге, ходит с давних времен по всему миру.

    Культурно-досуговые учреждения активно включились в работу по празднованию Дня чувашской вышивки, который в 2020 году пройдет впервые.

  26 ноября фойе районного Дома культуры организована выставка  работ мастериц  Красноармейского  района  «Асамлӑ тӗрӗ тӗнчинче».

 

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика