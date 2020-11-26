Указом Главы Чувашской Республики от 17 октября 2020 года учрежден День чувашской вышивки, который будет отмечаться ежегодно 26 ноября.

Вышивка – национальная гордость чувашского народа. Молва о ярких полотнах и нарядах с оригинальными узорами зигзагообразной и геометрической формы, что из города на Волге, ходит с давних времен по всему миру.

Культурно-досуговые учреждения активно включились в работу по празднованию Дня чувашской вышивки, который в 2020 году пройдет впервые.

26 ноября фойе районного Дома культуры организована выставка работ мастериц Красноармейского района «Асамлӑ тӗрӗ тӗнчинче».