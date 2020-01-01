Новости » 30 ноября – Общереспубликанский день приема граждан

В Администрации Главы Чувашской Республики 30 ноября 2020 г. состоится общереспубликанский день приема граждан, приуроченный к 20-летию со Дня принятия Государственным Советом Чувашской Республики Конституции Чувашской Республики.

В целях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) прием будет проводиться в дистанционном формате в режиме аудиосвязи.

Прием будет осуществляться уполномоченными лицами с 12:00 до 20:00 часов по телефонам: 8(8352) 39-35-96, 39-36-43.