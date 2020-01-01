АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » 30 ноября – Общереспубликанский день приема граждан

09:08 30 ноября 2020 г.

В Администрации Главы Чувашской Республики 30 ноября 2020 г. состоится общереспубликанский день приема граждан, приуроченный к 20-летию со Дня принятия Государственным Советом Чувашской Республики Конституции Чувашской Республики.

В целях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) прием будет проводиться в дистанционном формате в режиме аудиосвязи.

Прием будет осуществляться уполномоченными лицами с 12:00 до 20:00 часов по телефонам: 8(8352) 39-35-96, 39-36-43.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Управление по работе с обращениями граждан и взаимодействию с субъектами общественного контроля Администрации Главы Чувашской Республики

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика