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Новости » Светофоры на пр. Ивана Яковлева в Чебоксарах заработали в режиме «зеленой волны»

07:45 30 ноября 2020 г.

Светофоры, установленные на проспекте Ивана Яковлева в Чебоксарах в ходе реконструкции, на этой неделе подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением. Теперь более чем 2-километровый дорожный участок можно пройти практически безостановочно, по «зеленой волне».

Программами АСУДД предусмотрены фиксированные интервалы с учетом вечерних и утренних часов «пик», дней недели и времени суток. Система работает в тестовом режиме, программы могут быть скорректированы с учетом различных ситуаций. Автоматизированная система управления дорожным движением позволит не только сократить время его проезда, но и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду (например, выбросы, шум).

Напомним, движение на участке дороги по проспекту Ивана Яковлева от Канашского шоссе до кольца на проспекте 9-й Пятилетки официально открыто в сентябре т.г. Реконструкция проспекта выполнена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожники расширили проезжую часть до 6 полос, установили пешеходные ограждения, построили тротуары, обустроили съезды, установили опоры освещения тротуаров и ограждения, новые светофоры, благоустроили территорию вдоль дороги. Стоимость работ составила 684 млн рублей.



АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: МБУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства"

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