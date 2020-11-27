В День чувашской вышивки, 26 ноября, в Чувашском государственном художественном музее презентовали книгу Николая Садюкова «И дивный видится узор… Роль чувашского орнамента в изобразительном искусстве». Она сочетает в себе лучшие качества художественного альбома (в нее вошло более 150 высококачественных цветных репродукций) и полноценного научного издания, снабженного всем необходимым аппаратом.

Автор этого обширного исследования глубоко погружен в тему: Николай Иванович, много лет проработавший главным хранителем художественного музея и досконально знающий его коллекцию, с 2003 года заведует Мемориальным музеем-квартирой М.С. Спиридонова.

– Если бы не Моисей Спиридонович, еще непонятно как бы сложилась судьба чувашского изобразительного искусства. Но для истории создания этой книги важнее другое. Именно его многолетние исследования чувашского орнамента подали мне идею, – рассказывает Николай Садюков.

Будучи научным сотрудником НИИ при Совете Министров ЧАССР, Моисей Спиридонов организовывал экспедиции по районам республики, собирал изделия вышивки и узорного ткачества, конкурируя при этом с обществом АРА, которое выменивало уникальные вещи на продукты питания в голодающем Поволжье. Узоры с сурпанов и рубах, которые невозможно было сохранить из-за ветхости, художник тщательно перерисовывал. Всю жизнь он мечтал об альбоме, в котором собранная информация будет систематизирована и станет доступной широкому кругу исследователей. Однако мечтам его суждено было сбыться только в 2010 году благодаря стараниям Алексея Александровича Трофимова.

Другим важным источником вдохновения стала книга Алексея Иванова-Ехвета «Музы ищут приют: К истории дореволюционных русско-чувашских культурных взаимосвязей в области музыки, театра» (1987). Отталкиваясь от истории о том, как Константин Иванов оформлял постановку «Иван Сусанин» в Симбирской чувашской учительской школе с использованием чувашского орнамента, исследователь стал наблюдать, как художники изучали, адаптировали и использовали чувашский орнамент в своих произведениях.

От Моисея Спиридонова и Алексея Кокеля, через портреты Николая Овчинникова, натюрморты Федора Осипова и тематические картины Николая Карачарскова, скульптуры Праски Витти и Федора Мадурова книга проводит линию в наши дни. Из последних работ, особенно привлекших его внимание, автор называет иллюстрации Виктора Бритвина к книге «Золотая сумка» (2018).

Николай Иванович выделил и работы, посвященные чувашским вышивальщицам, мастерицам фабрики «Паха тĕрĕ», которых тоже в чувашском искусстве немало (дипломная работа самого Н.И. Садюкова, произведения Станислава Алатова, Розалии Ермолаевой).

«И дивный видится узор…» – шестая книга Николая Ивановича, оформленная Сергеем Ювенальевым:

– Так уж получилось, что большей частью я работаю над художественными альбомами, поэтому оформлять эти книги – настоящие научные издания – было особенно интересно. И радует, что предыдущие успешные проекты вдохновляют Николая Ивановича писать дальше. Очень надеюсь, что эта книга не последняя.

Исследователь народного искусства Геннадий Иванов-Орков подчеркнул, что с годами наша ответственность все больше, уходят герои (в этом году не стало А.А. Трофимова, Е.Н. Жачевой) – и особенно важно тем, кто находился и находится в сердце культурной жизни, фиксировать, анализировать и сохранять протекающие в ней процессы.

Вышедшая в апреле книга Николая Садюкова уже стала победителем конкурса на лучшее региональное издание, организованного Межрегиональной лигой издателей. Но особенно ждали ее здесь, в Чувашии, и в других регионах, где существуют чувашские диаспоры – тираж быстро расходится по музеям, библиотекам и культурным центрам. Приобрести книгу можно в музее, а также в магазинах Чувашского книжного издательства.