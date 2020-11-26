Выставка Виталия Яковлева «Юраковские мотивы», которая открылась 25 ноября в ЧГХМ, стала настоящим открытием не только для зрителей, но и для самих музейщиков и искусствоведов. Этот художник, отличающийся, кроме всего прочего, удивительной скромностью, представляет свои работы в основном на коллективных союзных выставках, и в таком большом объеме (в экспозиции около 60 произведений) их еще не видел никто.

Виталий Николаевич знаком чувашскому читателю как художник-карикатурист: многие годы он сотрудничал в сатирических журналах «Крокодил», «Чаян» и «Капкăн». Но на этот раз он показывает другую сторону своей творческой натуры. Любимая тема автора – лирический пейзаж, связанный с родными местами (Цивильский район, Юраково) и местами, значимыми для чувашской культуры (Слакбаш, родина Константина Иванова). Работает он и в жанре натюрморта, пробует себя в портрете (эти его картины отличаются очень своеобразной композицией). Как утверждает учитель и давний друг Виталия Николаевича, народный художник Чувашии Николай Енилин, для него искусство не является зеркалом, которое отражает действительность:

- Кроме красоты окружающего мира он хочет выразить и то, что у него внутри, вносит на холст проявления своих чувств, обретая таким образом собственный почерк, который ни с кем не спутаешь. Его отличительная черта – умение найти на холсте удивительную гармонию.

Искусствовед, заслуженный работник культуры России Юрий Викторов хорошо отозвался о натюрмортах художника и назвал их «продуманными, собранными, ладными по композиции и удачно решенными в цвете», а также отметил, что в отношении к природе его работы перекликаются с произведениями Енилина, и в них чувствуется сильная школа (учителями Яковлева были Владимир Авраменко, Петр Павлов, Николай Овчинников).

Все выступающие, среди которых оказались также представитель Союза художников Чувашии Владислав Зотиков и заслуженный художник Чувашии Александр Ильин, отметили удачно выстроенную экспозицию, автором которой стала куратор выставки Татьяна Лисицына.

Познакомиться с выставкой и открыть для себя новую грань художника можно до 12 января.