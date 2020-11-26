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Новости » В Доме дружбы Ленинградской области состоялся День чувашской культуры, посвященный 100-летию Чувашии и Дню чувашской вышивки

13:35 27 ноября 2020 г.

 

В Доме дружбы Ленинградской области состоялся День чувашской культуры, посвященный 100-летию Чувашии и Дню чувашской вышивки

Его организатором выступила Региональная общественная организация «Чувашское культурное общество Ленинградской области», а модератором мероприятия был руководитель общества Валериан Гаврилов. Собравшихся приветствовала заместитель директора Дома дружбы Елена Ермолина. В онлайн-режиме из Чувашии с видео приветствием обратились председатель комитета по культуре Чувашского национального конгресса Вера Архипова и директор музея «Бичурин и современность» Ирина Удалова.

В этот день в Доме дружбы были развернуты выставка картин члена Союза художников Александра Федорова, и выставка вышивки, представленная соруководителем Центра чувашской вышивки и ремесел Натальей Михайловой. Выставка была приурочена к недавно учрежденному в Республике Дню чувашской вышивки. Также в рамках Дня чувашской культуры состоялась презентация книги доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника МАЭ РАН Антона Салмина «Изучение среднего Поволжья в Санкт-Петербургской Академии наук в XVIII веке». Завершился День Чувашии музыкальным поздравлением от фольклорного ансамбля «Юрату», руководитель Роман Арсентьев.



 

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