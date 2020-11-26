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Новости » Состоялась презентация выставки работ заслуженного художника России Марии Симаковой «Чувашские узоры»

13:34 27 ноября 2020 г.

 

Состоялась презентация выставки работ заслуженного художника России Марии Симаковой «Чувашские узоры»

В Музее чувашской вышивки состоялась презентация выставки работ народной мастерицы, члена Союза художников России Марии Симаковой «Чувашские узоры». Выставка приурочена к празднованию в республике Дня чувашской вышивки и к 100-летию образования Чувашской автономной области.

Мария Симакова - признанный мастер, воспитавший не одно поколение вышивальщиц. Она удостоена званий «Народный мастер Российской Федерации» (1987); «Заслуженный работник культуры Чувашии» (1995); «Заслуженный художник Российской Федерации» (2008). 

Директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова, открывая выставку, отметила, что недавно Мария Васильевна была удостоена Золотой медали Союза художников России. Она всю свою яркую и творческую жизнь посвятила чувашской вышивке и сегодня активно работает – стала участницей республиканской акции «Сурпан Пĕрле», передает свой бесценный опыт новому поколению вышивальщиц.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова вручила Марии Васильевне памятную медаль «100-летие образования Чувашской автономной области» за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения и иные заслуги перед Чувашской Республикой. Она от души поблагодарила Марию Васильевну и сказала, что, благодаря таким мастерам сохранен и развивается уникальный промысел – чувашская вышивка. «Вы показали всей стране и всему миру не только красоту чувашской вышивки, но и красоту души нашего народа», - отметила Светлана Анатольевна.

Заместитель главы Чебоксарского района по социальным вопросам Сергей Димитриев сказал, что земляки гордятся такими талантливыми людьми, как Мария Васильевна и всегда готовы поддержать. Немало добрых слов в адрес Марии Симаковой высказали искусствовед Геннадий Иванов-Орков, председатель Общественного совета при Минкультуры Чувашии Виктор Бондарев, генеральный  директор Фирмы художественных промыслов «Паха тӗрӗ» Наталия Посынкина и другие.

На выставке «Чувашские узоры» представлены экспонаты из фондов Чувашского национального музея и личные предметы самой вышивальщицы. Это скатерти и салфетки, занавеси и полотенца, декоративные панно и разнообразные предметы костюма. Наиболее известные произведения Марии Симаковой: полотенце «Торжественное», мужской халат «Шупăр», уникальное панно «Древо жизни», где, сохраняя традиции, вышиты имена более двадцати выдающихся людей Чувашии. Есть на выставке и новые работы, например, посвящение 100-летию Чувашской автономии.

Презентацию выставки своим выступлением украсил Народный фольклорный ансамбль «Шордан».

 

 

 



 Чувашский национальный музей
 
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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