26 ноября 2020 года, в День чувашской вышивки, в Чувашском государственном институте культуры и искусств состоялась Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Развитие чувашской вышивки в современных условиях».

Со вступительным словом открыла работу конференции ректор института культуры Наталья Баскакова. Приветственное слово на пленарном заседании прозвучало от директора Чувашского национального музея Ирины Меньшиковой. Она рассказала об основных мероприятиях празднования учрежденного в республике Дня чувашской вышивки, о значимости этого события в деле сохранения культурного наследия чувашского народа.

Также участников поприветствовала народная артистка Чувашской Республики Августа Уляндина, затронув в своем выступлении связь древней чувашской рунической письменности с мотивами чувашской вышивки и представив видеоматериал этнопроекта по актуализации древних чувашских символов «Живой язык предков».

С докладами на конференции выступили представители образовательных учреждений Чувашии. Директор центра духовно-нравственного развития личности Чувашского республиканского института образования Станислав Руссков рассказал о феномене чувашской розеты. Доцент Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева Светлана Соколова говорила о знакомстве с чувашской вышивкой на уроках ИЗО, технологии, информатики. Применение мотивов чувашской вышивки в современном интерьере, ландшафтном дизайне и создании народного костюма представили доценты кафедры народного художественного творчества института Николай Балтаев и Зинаида Воронова.

Конференция продолжилась работой художественно-творческих площадок. В рамках мероприятия Зинаида Воронова провела мастер-класс по бисерному вышиванию чувашских узоров, Николай Балтаев поделился, как украшать глиняную утварь чувашским орнаментом, заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин института Эдуард Фомин провел лекцию на тему «Чувашская вышивка в контексте письменной культуры».