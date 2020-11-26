26 ноября в Чувашском государственном театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню чувашской вышивки. Этот праздник был учрежден Указом Главы Чувашской Республики от 17 октября 2020 года в целях сохранения чувашской вышивки как уникального культурного наследия народа Чувашии.

Дата выбрана неслучайно. 26 ноября – день рождения Екатерины Иосифовны Ефремовой, советской художницы по вышивке, внесшей огромный вклад в развитие народного искусства на профессиональной основе и сохранившей традиции ручной счетной вышивки на предприятиях художественных промыслов Чувашии.

Церемонию открыл Глава Чувашии Олег Николаев: «Чувашская вышивка – это национальное достояние нашей республики, она не просто жива, она развивается! У нас есть музей вышивки, кружки в учреждениях дополнительного образования, предприятия, которые производят изделия с национальным орнаментом. Отрадно, что у нас есть мастерицы, которые хранят традиции и передают свои знания молодым людям. Это всё говорит о том, что наша вышивка имеет для народа большое значение. И наша задача – сохранить ту школу вышивки, которая есть сегодня, наполнять ее и расширять, чтобы как можно больше людей познакомились с нашей культурой».

В церемонии также приняли участие Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова, глава города Чебоксары Олег Кортунов, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

В рамках мероприятия был представлен шестиметровый сурпан, созданный мастерами народных промыслов всей Чувашии, а также мастерами фабрики «Паха тĕрĕ». Вышитый сурпан представил Чувашский государственный ансамбль песни и танца.

Светлана Каликова отметила, что чувашская вышивка является визитной карточкой Чувашии. Она вызывает восхищение и неподдельный интерес своими орнаментами. «Уверена, что создание национальной школы вышивки позволит нам сохранить и развивать культурное наследие чувашского народа», - подчеркнула министр культуры.

В ходе празднования лучшим мастерам региона были вручены награды, участников проекта, мастеров наградили памятными медалями, изготовленными специально к 100-летию Чувашской автономной области.

Со сцены прозвучали поздравления с новым государственным праздником от Королевской школы рукоделия (г. Лондон) и Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург). С концертной программой выступили Государственный ансамбль народных инструментов «РОССИЯ» им. Л. Зыкиной, хореографический ансамбль «НАРДУГАН», участники фестиваля народного творчества «Родники России» «ВместеПерле» и другие.

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