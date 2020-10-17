26 ноября в День чувашской вышивки в рамках акции «Рожденный в вышивке» в БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии состоялось торжественное вручение мамам и их новорожденным детям распашонок с вышитыми элементами национального орнамента, игрушек-погремушек и памятных книг.

Акция «Рожденный в вышивке» была инициирована Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым.

«Сегодня – первый в истории республики День Чувашской вышивки. Для нашего народа вышивка всегда являлась предметом особой гордости. Неудивительно, что новый праздник уже обретает собственные традиции. Это и совместное вышивание элементов национального костюма, и онлайн мастер-классы, и обмен опытом. Все это мы делаем для приумножения творчества наших мастеров и художников, для сохранения национального орнамента и традиций. Уверен, что День чувашской вышивки будет способствовать возрождению чувашской культуры и объединит наших соотечественников по всему миру», - отметил руководитель региона на своей странице в Инстаграм.

Подарки из рук главного врача БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии Ольги Рябухиной получили семьи, у которых новорожденные дети появились на свет 26 ноября.

Мамы были очень тронуты вниманием со стороны руководства Чувашской Республики и Президентского перинатального центра, выразив огромную благодарность за возможность поучаствовать в историческом событии.

«Пусть обереги, которые вышиты на распашонках, будут оберегать наших детей с момента рождения в течение всей жизни. Это приобщение к культуре чувашского народа очень значимо. Вышивка – национальная гордость чувашского народа», – сказала главный врач центра Ольга Рябухина.

По Указу Главы Чувашии от 17 октября 2020 года №276 ежегодно 26 ноября в Чувашской Республике будет отмечаться День чувашской вышивки.