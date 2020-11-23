27 ноября Глава Чувашии Олег Николаев провел в Доме Правительства очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.

Открывая совещание, руководитель региона заявил, что в скором времени в Чувашию поступит новое оборудование для выявления и лечения пациентов с COVID-19. Так, за счет средств республиканского бюджета будет дооснащена лаборатория Республиканского кожно-венерологического диспансера. По решению Главы Чувашии, посетившего на днях медорганизацию, будут выделены средства на закупку дополнительного оборудования, которое позволит увеличить количество исследований без увеличения численности персонала. В скором времени также должна заработать еще одна лаборатория в городе Канаше, оснащение которой ведется на федеральные средства.

Помимо этого, по словам Олега Николаева, принято решение о выделении 26,5 млн рублей на закупку 50 единиц оборудования, «которое позволит эффективно лечить заболевающих новой коронавирусной инфекцией и не допустить утяжеления ситуации».

Планируется выделить средства и на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, которые не охвачены федеральными мерами поддержки. Как отметил Глава республики, в основном, это технический персонал. На это направление будет выделено около 39 млн рублей.

«Очевидно, что ситуация находится в напряженной стадии, но при этом жизнь показывает, что когда мы беремся за работу вместе и работаем слаженно, любые трудности отступают. Эта трудность тоже отступит. Самое главное, чтобы мы в соответствии с нашими решениями действовали четко, целенаправленно, не давая повода возникать новым сложным ситуациям. Поэтому прошу четко соблюдать все те меры безопасности, которые мы вырабатывали», – подытожил Глава Чувашии.

В настоящее время коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в республике равен 1,17 (РФ – 1,04), процент свободного коечного фонда составляет 22,9, показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения – 213,43.

Как заметила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии Надежда Луговская, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 14 муниципальных образованиях. Наиболее неблагополучная ситуация, связанная с ростом заболеваемости и превышением среднереспубликанских показателей, сохраняется в Ядринском районе, Чебоксарах и Новочебоксарске. Эпидситуация на последней неделе также ухудшилась в Козловском, Комсомольском, Красночетайском и Вурнарском районах.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева обратила внимание на недостаточную работу мобильных групп. По ее данным, в 12 муниципалитетах за неделю нет ни одного составленного протокола, что может свидетельствовать об отсутствии проверочных рейдов. Она также предложила со следующего заседания начать заслушивать доклады об организации работы оперативных штабов и мобильных групп в районах и городах республики.

Олег Николаев напомнил главам муниципалитетов о предоставлении своевременной и достоверной информации, поскольку от этого зависят дальнейшие решения Правительства республики. Он поручил руководителям районов и городов лично проконтролировать заполнение ответственными лицами отчетности по работе мобильных групп.

Глава Чувашии также обратил внимание, что работа мобильных групп должна отражаться в социальных сетях. Мониторинг аккаунтов муниципальных образований поручено вести Мининформполитики Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики