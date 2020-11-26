26 ноября Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню чувашской вышивки. Новая дата в национальном календаре региона появилась совсем недавно, праздник был учрежден Указом Главы Чувашской Республики от 17 октября 2020 года в целях сохранения национальной вышивки как уникального культурного наследия народа Чувашии.

Масштабное событие отметили в Чувашском государственном театре оперы и балета. В онлайн режиме участие в празднике смогли принять все желающие.

До начала торжественной части гости ознакомились с богатой экспозицией, которая развернулась в фойе театра. Там были представлены работы лучших чувашских мастериц-вышивальщиц, артефакты исторического архива Чувашской Республики, экспонаты музея национальной вышивки, картины художников и уникальная коллекция книг Чувашского книжного издательства.

«Чувашская вышивка – это национальное достояние нашей республики, она не просто жива, она развивается! У нас есть музей вышивки, кружки в учреждениях дополнительного образования, предприятия, которые производят изделия с национальным орнаментом. Отрадно, что у нас есть мастерицы, которые хранят традиции и передают свои знания молодым людям. Это всё говорит о том, что наша вышивка имеет для народа большое значение. И наша задача – сохранить ту школу вышивки, которая есть сегодня, наполнять ее и расширять, чтобы как можно больше людей познакомились с нашей культурой», - сказал Олег Николаев, обращаясь с приветственным словом к участникам мероприятия.

Специально к празднику в Чувашии была организована акция «Сурпан «ПĔРЛЕ». Ее участниками стали мастера народных промыслов со всей республики. Именно они создали необычайное по красоте и содержанию полотно с узорами различных муниципалитетов. Вышитый сурпан представил Чувашский государственный ансамбль песни и танца.

В ходе празднования лучшим мастерам региона были вручены награды, участников проекта, мастеров наградили памятными медалями, изготовленными специально к 100-летию Чувашской автономной области.

Отметим, что дата празднования выбрана неслучайно. 26 ноября – день рождения советской художницы по вышивке Екатерины Иосифовны Ефремовой, внёсшей огромный вклад в развитие народного искусства на профессиональной основе и сохранившей традиции ручной счетной вышивки на предприятиях художественных промыслов Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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