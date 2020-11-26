АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Актуально » В республике впервые отметили День чувашской вышивки

09:11 27 ноября 2020 г.

 

В республике впервые отметили День чувашской вышивки

26 ноября Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню чувашской вышивки. Новая дата в национальном календаре региона появилась совсем недавно, праздник был учрежден  Указом Главы Чувашской Республики от  17 октября 2020 года в целях сохранения национальной вышивки как уникального культурного наследия народа Чувашии.

Масштабное событие отметили в Чувашском государственном театре оперы и балета. В онлайн режиме участие в празднике смогли принять все желающие.

До начала торжественной части гости ознакомились с богатой экспозицией, которая развернулась в фойе театра. Там были представлены  работы лучших чувашских мастериц-вышивальщиц, артефакты исторического архива Чувашской Республики, экспонаты музея национальной вышивки, картины  художников и уникальная коллекция книг Чувашского книжного издательства.

«Чувашская вышивка – это национальное достояние нашей республики, она не просто жива, она развивается! У нас есть музей вышивки, кружки в учреждениях дополнительного образования, предприятия, которые производят изделия с национальным орнаментом. Отрадно, что у нас есть мастерицы, которые хранят традиции и передают свои знания молодым людям. Это всё говорит о том, что наша вышивка имеет для народа большое значение. И наша задача – сохранить ту школу вышивки, которая есть сегодня, наполнять ее и расширять, чтобы как можно больше людей познакомились с нашей культурой», - сказал Олег Николаев, обращаясь с приветственным словом к участникам мероприятия.

Специально к празднику в Чувашии была организована акция «Сурпан «ПĔРЛЕ». Ее участниками стали мастера народных промыслов со всей республики. Именно они создали необычайное по красоте и содержанию полотно с узорами различных муниципалитетов. Вышитый сурпан   представил Чувашский государственный ансамбль песни и танца.

В ходе празднования лучшим мастерам региона были вручены награды, участников проекта, мастеров наградили памятными медалями, изготовленными специально к 100-летию Чувашской автономной области.

Отметим, что дата празднования выбрана неслучайно. 26 ноября – день рождения советской художницы по вышивке Екатерины Иосифовны Ефремовой, внёсшей огромный вклад в развитие народного искусства на профессиональной основе и сохранившей традиции ручной счетной вышивки на предприятиях художественных промыслов Чувашии.

 Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

 Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика