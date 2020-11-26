АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Актуально » Принят закон о Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года

09:10 27 ноября 2020 г.

 

Принят закон о Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года

26 ноября состоялась очередная сессия Государственного Совета Чувашской Республики. В работе сессии в режиме видеоконференцсвязи принял участие Глава Чувашии Олег Николаев.

Депутаты приняли закон о Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.

В документе учтены предложения представителей научной общественности, предпринимательского сообщества, органов исполнительной власти и местного самоуправления, неравнодушных жителей.

«Были учтены положения разработанной Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики, Указы Президента России о национальных целях и стратегических задачах, государственные программы Чувашской Республики и документы стратегического планирования Российской Федерации», — добавил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Реализация Стратегии будет проходить в 3 этапа.

На первом планируется восстановить темпы экономического роста, которые замедлились в 2019 и 2020 годах из-за пандемии. Затем нарастить значительные темпы роста экономики за счет активизации инвестиционной деятельности, на третьем – предполагается достижение ощутимых результатов в повышении качества и уровня жизни жителей республики, реализация крупных инфраструктурных проектов, обеспечивающих высокий уровень мобильности и комфорта.

В первом чтении рассмотрен проект республиканского бюджета  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков  рассказал, что общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год оценивается в сумме 61500,5 млн. рублей, расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 64372,6 млн. рублей. 

Основными направлениями расходования средств бюджета станут развитие здравоохранения, сохранение здоровья и благополучия граждан, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, отраслей, пострадавших вследствие пандемии коронавируса, а также создание комфортной и безопасной среды для проживания, развитие дорожной сети, модернизация коммунальной инфраструктуры. Все социальные обязательства республика запланировала выполнить в полном объеме.

Внесены изменения в Закон Чувашской Республики «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации», предусматривающие дополнительные меры поддержки для бизнеса.

Госсовет также принял закон об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чувашской Республике на 2021 год. Он составит 8466 рублей, что на 513 рублей больше нынешнего.

  

 Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика