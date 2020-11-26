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Актуально » В Чувашии открылся республиканский центр финансовой грамотности

09:09 27 ноября 2020 г.

 

В Чувашии открылся республиканский центр финансовой грамотности

26 ноября Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в торжественном открытии «Центра финансовой грамотности населения», который будет работать на базе Чувашского республиканского института образования.

В церемонии открытия также приняли участие Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии – министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева, советник Президента Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» Татьяна Аксакова, школьники и  студенты.

Гости ознакомились с тем, как организована работа центра, пообщались с его будущими воспитанниками, а также познакомились с работами победителей республиканского творческого конкурса «Мой взгляд на мир финансов», выставкой учебной литературы, методических пособий.

«Мне очень приятно, что мы оказались в числе первых регионов, кто подписал четырехсторонне соглашение по взаимодействию в сфере финансовой грамотности.  И мы сегодня с вами фиксируем формирование института финансовой грамотности, который поможет разным группам населения получить необходимые знания, чтобы потом  применять их в реальной жизни. Поздравляю вас всех с началом очень важной и серьезной работы, убежден, что этот центр будет востребован жителями Чувашской Республики», - сказал на церемонии открытия Олег Николаев.

Отметим, что 2 сентября 2020 года  между Кабинетом Министров Чувашской Республики, Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и Ассоциацией банков России заключено соглашение о сотрудничестве по повышению финансовой грамотности в Чувашской Республике. Четырехстороннее соглашение дало новый импульс в деле повышения финграмотности людей, позволило увеличить количество участников, расширить спектр применяемых инструментов и форм работы, что, несомненно, в дальнейшем положительно отразится на уровне знаний жителей республики о финансах и на качестве их  жизни.

«Центр финансовой грамотности населения» будет выступать в качестве своеобразного генератора идей и координатора проводимых в республике мероприятий по повышению финансовой грамотности жителей.

В завершении мероприятия были награждены победители различных творческих конкурсов по повышению финансовой грамотности населения, а также были вручены удостоверения педагогам, которые успешно завершили обучение на курсах повышения квалификации «Методика преподавания курса «Основы финансовой грамотности» в общеобразовательных организациях Чувашской Республики».

Сегодня же в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» базовым школам республики – площадкам по внедрению инструментов финансовой грамотности передали комплекты учебников и методических пособий.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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