Новости » И.о. прокурора района Бабаев А.М. посетил многодетную семью Ивановых

20 ноября 2020 года и.о. прокурора Красноармейского района Бабаев А.М. совместно с представителями органа опеки и попечительства администрации Красноармейского района посетил семью Ивановых, находящуюся в социально опасном положении, в которой воспитывается 3 несовершеннолетних детей.

Посещение было приурочено к Всемирному дню ребенка.

В ходе посещения проведена беседа об условиях проживания несовершеннолетних детей, имеющихся проблемах и пожеланиях к местным властям.

И.о. прокурора района

старший советник юстиции А.М. Бабаев

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"