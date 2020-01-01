Новости » И.о. прокурора района Бабаев А.М. посетил многодетную семью Ивановых

08:01 27 ноября 2020 г.
20 ноября 2020 года и.о. прокурора Красноармейского района Бабаев А.М. совместно с представителями органа опеки и попечительства администрации Красноармейского района посетил семью Ивановых, находящуюся в социально опасном положении, в которой воспитывается 3 несовершеннолетних детей.
Посещение было приурочено к Всемирному дню ребенка.
В ходе посещения проведена беседа об условиях проживания несовершеннолетних детей, имеющихся проблемах и пожеланиях к местным властям.
И.о. прокурора района
старший советник юстиции А.М. Бабаев
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"