Новости » Голосуем за чувашский шăрттан!

История этого блюда начинается ещё в 1-3 веке нашей эры. Оно является по праву главным достоянием культуры чувашского народа.

Шăрттан считается деликатесом, и в старину его подавали самым дорогим гостям, готовили на свадьбу, проводы сыновей в армию или на войну.

Изначально он изготавливался путём медленного запекания, начинённого бараньим мясом и чесноком бараньего желудка.

Это блюдо имеет вокруг себя не мало легенд и мифов. Провожая на службу, готовили как правило два шартана. Один давали в дорогу, а второй хранили. Пока шартан, который оставался дома, не портился, родители были уверенны, что с сыном все хорошо. По возвращении солдата семья собиралась за столом, чтобы съесть второй шартан и разделить общую радость от того, что снова все вместе.

Ранее мы писали, что всего в первом конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» участвуют 4 чувашских бренда. Помимо шартана регион представляют чувашский мед, козье молоко и знаменитые цивильские пряники.

Народное голосование началось с сегодняшнего дня. Поддержать чувашские бренды можно до 2 декабря. При этом проголосовать можно не более 3-х раз до 2 декабря включительно. То есть у каждого есть возможность поддержать по одному бренду из трёх разных регионов страны.