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Новости » 4 декабря состоится заседание Высшего экономического совета Чувашской Республики

11:20 26 ноября 2020 г.

 

На очередном заседании Высшего экономического совета Чувашской Республики, которое состоится в следующую пятницу, планируют рассмотреть динамику развития г. Канаша и Канашского района.

Власти Чувашии обсудят, как на территории этих муниципалитетов реализуется Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы.

Кроме того, рассмотрят самые актуальные проблемы и конкретные проекты для улучшения условий жизни жителей района.

В мероприятии примут участие Глава Чувашской Республики Олег Николаев, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку, председатель Высшего экономического совета Чувашской Республики Анатолий Аксаков, отраслевые министры и руководство Канаша и Канашского района.

Напомним, что на предыдущем заседании Высшего экономического совета региона рассмотрели комплексное развитие г. Шумерли и Шумерлинского района.

Фото: cap.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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