Снижение производительности в реализации инвестиционного проекта ООО «Сычуань Чувашия» впервые было замечено в 2019 году.

В связи с долгим процессом согласования процедуры выращивания сельскохозяйственных культур, гости из Поднебесной начали нарушать агротехнические сроки, что значительно понизило эффективность комплекса работ.

По словам заместителя главы администрации Порецкого района Валентины Журиной, изначально планировалось, что китайский проект поспособствует созданию новых рабочих мест, освоению залежных земель и пополнению налогового бюджета. Однако, на данный момент Порецкий район получает только плату за аренду.

Напомним, что Соглашение между Чувашской Республикой и Китайской Народной Республикой было подписано в 2017 году.