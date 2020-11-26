Главную новогоднюю елку страны доставят в Москву из подмосковного Наро-Фоминска. Возраст дерева составляет 96 лет (для сравнения: британской королеве Елизавете II — 94 года).

Высота ели — примерно 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах нижних ветвей — порядка 10 метров. Елку срубят 9 декабря, 11-го числа доставят в Кремль.

Отмечается, что дерево выбрали из 50 отобранных по подмосковным лесничествам елей. Отбор на звание главной новогодней елки начался летом и длился несколько месяцев. К дереву были предъявлены строгие требования: у ели не должно быть трещин, гнилых частей ствола, частичного отсутствия кроны, изгибов и искривлений, а также заболеваний хвои.

Основными критериями стали размеры елки и визуальная привлекательность: у дерева должна быть правильная, пирамидальная форма кроны, равномерная, насыщенная окраска хвои, отсутствовать сухие и сломанные ветви.

В 2019 году главную елку страны срубили в Богородском лесничестве Можайского городского округа Подмосковья. Высота дерева достигала 25 метров, а размах ветвей у основания — шесть метров. Член центрального совета общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» (ВООП) Тимур Усманов рассказал, что кремлевскую елку переработают на сувениры в виде сердец. По его словам, такой символ должен напоминать людям о любви к окружающим и к природе, о важности утилизации и переработки отходов. Он пояснил, что сувениры будут предназначены для молодоженов, школьников-активистов и ветеранов Великой Отечественной войны.