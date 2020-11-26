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Новости » Голосуем за чувашские бренды На конкурсе "Вкусы России"

09:35 26 ноября 2020 г.

 

 

Голосуем за чувашские бренды На конкурсе "Вкусы России"
На конкурсе "Вкусы России" чувашский шартан лидирует среди национальных брендов страны 

26 ноября восьмой день голосования национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованного Минсельхозом РФ. В голосовании принимают участи следующие чувашские бренды: 

Чувашский шартан; https://russiantastes.ru/nominees/4043966/

Цивильские пряники; https://russiantastes.ru/nominees/2572807/

Чувашский мед; https://russiantastes.ru/nominees/4495940/

Козье молоко из Чувашии. https://russiantastes.ru/nominees/4646319/

Лидирует Чувашский шартан, который за 8 дней набрал 8749 голосов и занимает 12 место по все стране, за ним Цивильский пряник – 1201 голосов, Чувашский мед – 911, козье молоко – 296. 

Напоминаем, что голосование продлится до 2 декабря 2020 года. 

Просим поддержать наши региональные бренды отдав свой голос за любимый бренд по ссылке: https://russiantastes.ru/


 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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