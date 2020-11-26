На конкурсе "Вкусы России" чувашский шартан лидирует среди национальных брендов страны
26 ноября восьмой день голосования национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованного Минсельхозом РФ. В голосовании принимают участи следующие чувашские бренды:
Чувашский шартан; https://russiantastes.ru/nominees/4043966/
Цивильские пряники; https://russiantastes.ru/nominees/2572807/
Чувашский мед; https://russiantastes.ru/nominees/4495940/
Козье молоко из Чувашии. https://russiantastes.ru/nominees/4646319/
Лидирует Чувашский шартан, который за 8 дней набрал 8749 голосов и занимает 12 место по все стране, за ним Цивильский пряник – 1201 голосов, Чувашский мед – 911, козье молоко – 296.
Напоминаем, что голосование продлится до 2 декабря 2020 года.
Просим поддержать наши региональные бренды отдав свой голос за любимый бренд по ссылке: https://russiantastes.ru/