На конкурсе "Вкусы России" чувашский шартан лидирует среди национальных брендов страны



26 ноября восьмой день голосования национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованного Минсельхозом РФ. В голосовании принимают участи следующие чувашские бренды:



Чувашский шартан; https://russiantastes.ru/nominees/4043966/



Цивильские пряники; https://russiantastes.ru/nominees/2572807/



Чувашский мед; https://russiantastes.ru/nominees/4495940/



Козье молоко из Чувашии. https://russiantastes.ru/nominees/4646319/



Лидирует Чувашский шартан, который за 8 дней набрал 8749 голосов и занимает 12 место по все стране, за ним Цивильский пряник – 1201 голосов, Чувашский мед – 911, козье молоко – 296.



Напоминаем, что голосование продлится до 2 декабря 2020 года.



Просим поддержать наши региональные бренды отдав свой голос за любимый бренд по ссылке: https://russiantastes.ru/



Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"