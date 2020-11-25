В Чувашии проводится работа по созданию онлайн платформ по продаже экологически чистой местной сельскохозяйственной продукции. Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза Чувашии запущена онлайн-платформа «Свое Фермерство», которая объединяет фермеров республики и покупателей. На ней размещены два направления продажи продукции через интернет магазин: «Свое Родное» и «Свое Фермерство».

«Свое Родное» - это продажа продукции для населения. А «Свое Фермерство» - это оптовая продажа продукции для организаций. Любой фермер может зарегистрироваться, создать свой каталог продукции и продавать товары собственного производства. Для фермерских хозяйств это хорошая возможность реализовывать свои товары напрямую, без посредников, без дополнительных наценок. Покупатели могут заказать местную продукцию не выходя из дома, в удобном цифровом приложении.

На сегодняшний день на онлайн платформе зарегистрированы 36 фермеров и организаций Чувашской Республики, которые выложили в сеть 343 вида продукции. Это КФХ Семенова И.В., КФХ Санзяпова Р.Ш., ИП Ярлыков А.В., ИП Кошелева О.И., КФХ Соловьева А.В., ООО «АФ Атлашевская», ООО «Кооператор», СППК «Деревенский дворик», СППК «Мелилотус», КФХ Сумковой К.Н., ООО «Слава картофелю», ИП Ямуков Г.Н., КФХ Хорошавина А.В., ИП Михайлов С.Н., КФХ Плотников В.Е., КФХ Николаев В.В. и др.